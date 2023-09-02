Предложили купить электронику со скидкой: кировчанин заплатил мошенникам 165 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенник украл у жителя Кирова 1986 года рождения 165 тысяч рублей под предлогом помощи в покупке товаров в интернет-магазине со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин нашел в сети объявление. Там говорилось о возможности выгодно купить технику в известном магазине электроники. Жители Кирова это предложение заинтересовало. Мужчина связался с автором объявления. Тот прислал горожанину ссылку на страницу, похожую на сайт магазина. Кировчанин ввел данные карты, после чего было списано 165 тысяч рублей. Автор объявления заверил, что мужчина может забрать товар в конкретной торговой точке. Однако там жителю областной столицы сказали, что не получали такого заказа.

– Оказалось, интернет-собеседник прислал мужчине ссылку на поддельную страницу, деньги были переведены на неизвестный счет, – отметили в МВД.

Сейчас полицейские ищут автора объявления и выясняют, кто получил платеж.