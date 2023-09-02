В Кировской области прошел митинг в честь погибшего участника СВО

Фото: пресс-служба администрации Советского района

В пятницу, 1 сентября, в Советском районе состоялся митинг в честь погибшего участника специальной военной операции Максима Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

С погибшим бойцом простились в поселке Зеленый. На траурный митинг пришли родные и близкие военнослужащего, земляки, те, кто знал рядового, а также представители власти. Морозов награжден орденом Мужества посмертно.

– Морозов Максим Игоревич навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот и верный сын Отечества, – говорится в сообщении.