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НовостиОбщество2 сентября 2023 7:19

В Кировской области прошел митинг в честь погибшего участника СВО

Траурное мероприятие состоялось в Советском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Советского района

Фото: пресс-служба администрации Советского района

В пятницу, 1 сентября, в Советском районе состоялся митинг в честь погибшего участника специальной военной операции Максима Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

С погибшим бойцом простились в поселке Зеленый. На траурный митинг пришли родные и близкие военнослужащего, земляки, те, кто знал рядового, а также представители власти. Морозов награжден орденом Мужества посмертно.

– Морозов Максим Игоревич навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот и верный сын Отечества, – говорится в сообщении.