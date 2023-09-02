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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 6:34

В Кирове столкнулись Porsche и BMW: погиб водитель

В ДТП с Porsche в Кирове погиб водитель BMW
Алексей ЕЛАГИН
Фото: управление ГИБДД по Кировской области

Фото: управление ГИБДД по Кировской области

В субботу, 2 сентября, в Кирове столкнулись Porsche и BMW, в результате чего погиб один из водителей. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла около 6.30. На перекрестке улиц Пугачева и Калинина столкнулись Porsche и BMW. Далее последняя иномарка врезалась в столб. В результате ДТП погиб один человек. Водитель BMW получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал еще один человек.

Фото: управление ГИБДД по Кировской области

Фото: управление ГИБДД по Кировской области

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.