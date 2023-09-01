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НовостиОбщество1 сентября 2023 16:03

Забрали из детдома под Краснодаром: девочку, папа которой погиб на СВО, вернули бабушке

Девочку из Кирова, чей папа погиб на СВО, вернули из детдома бабушке
Петр МАКСИМОВ
А фонд «Защитники Отечества» помог оформить меры поддержки. Фото: kirovreg.ru

А фонд «Защитники Отечества» помог оформить меры поддержки. Фото: kirovreg.ru

В кировское отделение фонда «Защитники Отечества» недавно обратилась кировчанка: попросила помочь вернуть внучку.

Сын женщины погиб в зоне проведения специальной военной операции. Внучка же после его гибели оказалась в одном из детских домов Краснодарского края.

Оплатить проезд в обе стороны помог один из благотворительных фондов. Он же дал одежду и канцтовары к началу учебного года. А в фонде бабушке и внучке оформили полагающиеся по закону меры поддержки.

Напомним, отделение работает всего несколько месяцев, но уже помогло многим местным жителям.