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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:42

Губернатор и кировские министры поздравили школьников и студентов и провели им уроки

К акции присоединились также зампреды правительства
Петр МАКСИМОВ
Соколов рассказал студентам о роли Вятки в формировании российской государственности. Фото: kirovreg.ru

Соколов рассказал студентам о роли Вятки в формировании российской государственности. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 1 сентября, правительство Кировской области присоединилось к праздничным мероприятиям по случаю Дня знаний.

Губернатор Соколов в ходе поездки по Куменскому району провел уроки о роли Вятки в становлении российской государственности для студентов местного техникума.

Уроки для учеников школ и студентов учреждений в разных районах Кирова и области провели также зампреды Алексей Жердев, Юрий Терешков и Михаил Сандалов, министры Ольга Шулятьева и Наталья Кряжева, а также другие чиновники. Все это - часть просветительской акции «Поделись своим Знанием».

За парты, напомним, сели 147 тысяч 200 человек.