В Кировской области определили лучшие социальные учреждения

В конкурсе поучаствовали 32 учреждения. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на днях стали известны итоги ежегодного конкурса по благоустройству и содержанию территорий учреждений соцобслуживания.

В нем поучаствовали 32 организации - дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания населения, реабилитационные центра, а также центр социальной помощи семье и детям. В рамках конкурса претенденты оформляли цветочные клумбы и креативные композиции, украшали территории малыми архитектурными формами, которые сделали подопечные.

В итоге в номинации «Лучший дом-интернат» победило учреждение в Советске. Второе место досталось организациям в Русском Туреке и Яранске, третье - в Мурыгино и деревне Иунинцы. В номинации «Лучший центр социального обслуживания» первое место завоевал Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе, второе и третье - организации в Унинском и Вятскополянском районах.

Как отметили в правительстве, все победители получат дипломы и денежные сертификаты.