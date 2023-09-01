Советский филиал медколледжа впервые открыл свои двери для студентов

Практические работы у студентов будут проходить на базе Советской ЦРБ. Фото: kirovreg.ru

В Советске филиал медколледжа принял первых студентов. Подробности рассказали в областном правительстве.

На обустройство потратили более 38 миллионов рублей. В здании площадью свыше 1100 квадратных метров провели ремонт, обустроили лекционные залы и кабинеты для практических занятий, установили новое оборудование.

Основной площадкой для практических занятий студентов станет Советская ЦРБ. На базе больницы работает сосудистый центр, отделения неотложной кардиологии и неврологии, гемодиализа, паллиативной помощи.

Отметим, что в текущем году Кировский медколледж принял на первый курс 711 человек с учетом студентов филиалов в Уржуме, Котельниче, Омутнинске и Советске. 77 из них будут обучаться по целевому договору.