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НовостиОбщество1 сентября 2023 13:03

В Кировской области аренда домов подорожала более чем на 30%

С апреля 2023 года цена значительно изменилась
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рост цен объясняется летним сезоном и повышением ставок из-за снижающейся доступности покупки жилья.

Рост цен объясняется летним сезоном и повышением ставок из-за снижающейся доступности покупки жилья.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Кировской области за лето значительно подорожала аренда съемных домов. Подробности сообщает федеральный портал «Мир квартир».

По данным экспертов, с апреля 2023 года арендные дома в Кировской области подорожали на 30,3%. По этому показателю наш регион вошел в топ субъектов, где подскочили цены на съемные коттеджи. В целом средняя ставка аренды дома составляет 24050 рублей в месяц.

Как отмечает исследование, на первом месте по подорожанию аренды оказалась Республика Алтай - цены выросли на 36,9%. На последнем месте - Чувашия, где, напротив, съемные дома подешевели на 17,6%.

Рост цен эксперты объясняют летним сезоном и общим повышением ставок в сегменте арендного жилья из-за снижающейся доступности приобретения жилья в собственность. Все чаще семьи предпочитают снимать дом или квартиру, поскольку покупка им попросту не по карману.