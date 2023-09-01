В Кировскую область из Германии привезли бычков для разведения

Сейчас особи находятся на профилактическом карантине. Фото: vk.com/club163966725

В Кировской области будут разводить бычков, привезенных из Германии. Подробности рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Три бычка голштинской породы привезли на кировское предприятие по организации искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота. Животные прибыли 31 августа и сразу поступили на карантин, где их продержат три недели. В течение этого времени специалисты проведут диагностические исследования, ветеринарные обработки и профилактические мероприятия.

- Завезенные животные улучшат генетический потенциал молочного стада, что положительно повлияет на продуктивность коров, содержащихся на предприятиях агропромышленного комплекса Кировской области, - добавили в ведомстве.