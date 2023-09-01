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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:09

«Была в наушниках»: в Кирове девушку сбил грузовой поезд

В Кирове девушку сбил грузовой поезд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За последние пять месяцев на одном из перегонов произошло уже два ЧП.

За последние пять месяцев на одном из перегонов произошло уже два ЧП.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове девушка едва не погибла на железнодорожном перегоне. Подробности рассказали в областном ЛО МВД на транспорте.

Инцидент произошел на девятом километре перегона Киров - Матанцы, который разделяет микрорайон Лепсе на две части. Горожане часто срезают здесь дорогу, пренебрегая при этом правилами безопасности. За последние пять месяцев на этом участке уже произошло два ЧП.

Так, 20 августа на перегоне пострадала молодая девушка. Она переходила пути, не убедившись в отсутствии движущегося поезда и проигнорировав звуковую и световую сигнализацию. Кроме того, кировчанка была в наушниках. В результате ее травмировало грузовым составом.

Как добавили в ведомстве, на перегонах, в том числе и вышеупомянутом, регулярно проходят рейды. Правоохранители раздают горожанам памятки и рассказывают о мерах безопасности.