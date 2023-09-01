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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:28

В кировском спорткомплексе «Вересники» закончили ремонт легкоатлетического манежа

Совсем скоро спортсмены смогут начать тренировки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Манеж был закрыт на ремонт с октября 2022 года. Фото: vk.com/kirov_veresniki

Манеж был закрыт на ремонт с октября 2022 года. Фото: vk.com/kirov_veresniki

В Кирове закончился ремонт легкоатлетического манежа в спорткомплексе «Вересники». Об этом сообщили в официальной группе учреждения.

На днях собственник закончил все запланированные работы. Напомним, манеж закрыли на ремонт в октябре 2022 года, и посетители занимались в «Прометее» и Кировском лесопромышленном колледже.

Профессионалов и любителей приглашают на тренировки с 4 сентября. Как отметили в сообществе, на данный момент на отделении легкой атлетики занимается порядка 600 детей. До 10 сентября туда будет идти набор детей в возрасте 9-11 лет, тренировки для новых спортсменов стартуют 1 октября.

Информацию о записи на занятия и получении абонемента можно узнать здесь.