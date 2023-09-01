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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:03

Кировский УФАС отклонил жалобу «Монолита» на департамент муниципальной собственности

Комиссия признала необоснованной претензию застройщика по поводу аукциона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жалобу подали из-за торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории.

Жалобу подали из-за торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировский УФАС признал необоснованной жалобу «Монолита» на департамент муниципальной собственности городской администрации. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, ранее застройщик подал жалобы из-за торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории. Речь идет о участке, расположенном восточнее проектируемой улицы Ивана Попова.

- По мнению Заявителя, действия Организатора торгов по включению в один лот земельных участков, состоящих из 4 контуров, направлены на ограничение прав и законных интересов строительных организаций и недопущению их к участию в аукционе, - пояснили в УФАС.

Комиссия установила, что границы территории определены непосредственно исходя из земельных участков, состоящих из 4 контуров. В целом нарушений со стороны мэрии не нашлось, и жалобу объявили необоснованной.