Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут. Фото: vk.com/t_plus_kirov

На участке Октябрьского проспекта до 15 сентября ограничат движение. Об этом водителей предупредили в администрации города Кирова.

Речь идет об участке по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Розы Люксембург. Такие меры связаны с реконструкцией теплосетей. Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что проезд по участку у ЦУМа открывают после ремонта труб. Весь цикл работ на улице Воровского должны завершить до 30 сентября.