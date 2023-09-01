В Кирове эвакуатор зацепил контактную линию: троллейбусы оказались обездвижены

На участке произошло замыкание, поэтому часть транспорта оказалась обездвижена. Фото: киров.рф

В Кирове восстановили движение троллейбусов по улице Карла Маркса. Как сообщили в городской администрации, на участке произошло замыкание, поэтому часть транспорта оказалась обездвижена.

Выяснилось, что утром 1 сентября контактную линию зацепил эвакуатор, перевозивший спецтехнику. Обрыва проводов удалось избежать, но сработала защита, которая отключила контактную сеть на участке.

Тогда на место выехала аварийная бригада. Подачу электроэнергии удалось вернуть в течение часа. Сейчас троллейбусы, идущие через Карла Маркса, двигаются по штатному расписанию.

Напомним, что троллейбусы № 8 вновь курсируют по старому маршруту через Преображенскую.