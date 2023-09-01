Еще 14 контейнеров для раздельного сбора мусора обещают кировчанам к концу 2023-го

Пилотному проекту РСО уже несколько лет. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжат развивать систему раздельного сбора отходов (РСО). Уже действуют проекты «Экососеди» и «Экомобиль», куда можно нести вторсырье. Но нужно больше мест сбора мусора - не только экопункт на Солнечном берегу.

На сегодня в Кирове 86 сетчатых контейнеров для сбора некоторых видов пластика. А до конца года их число вырастет до 100, - сообщают в региональном правительстве.

С начала пилотного проекта по РСО на переработку уже ушло 64 тонны вторсырья (его обычно досортируют в «Куприте»).

Напомним, власти также ищут варианты утилизации старых покрышек. Возможно, регион подключится к федеральной системе.