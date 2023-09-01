Спасателям, вытаскивавшим семерых утопающих, вручили благодарности

Благодарности выписали восьмерым отличившимся. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Соколов вручил благодарности сотрудникам спасательных подразделений, которые смогли сохранить жизни тонувшим кировчанам.

Так, глава региона отметил работу студентов пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа Данила Филиппова и Даниила Хлебникова, которые спасли троих детей на пляже в Нововятске.

Благодарности вручили матросам-спасателям из Слободского Леониду Кузницыну и Дмитрию Ворожцову (спасли 10-летнего мальчика), а также матросу-спасателю Илье Ушакову, дознавателю Евгению Зуеву и ОМОНовцу Александру Залесову (спасли двоих девушек). Еще один награжденный - матрос-спасатель Александр Сатюков, вытащивший мужчину из Чепцы.

В целом за сезон меньше трагедий на воде стало в Котельниче, Кирове и Вятских Полянах. Опыт этих городов распространят на другие территории.