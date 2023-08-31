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НовостиОбщество31 августа 2023 15:10

21 отделение почты в Кировской области возобновило работу

Девять учреждений отремонтируют в ближайшем будущем
Петр МАКСИМОВ
Теперь жителям нескольких сел и деревень не придется добираться до соседних поселений

Теперь жителям нескольких сел и деревень не придется добираться до соседних поселений

Фото: Валерий РОМАНОВ

Почтовые отделения в 21 поселении Кировской области начали принимать клиентов. Ранее жители этих сел и деревень ходили на почту в другие поселения, а некоторые услуги были доступны только в райцентрах.

Отделения также продолжат обновлять и ремонтировать: работы запланированы в 9 почтовых точках. Это поселения с общей численностью более 7 тысяч человек, - сообщают в министерстве информационных технологий и связи Кировской области.

Модернизировать будут почтовые отделения в Шабалинском, Унинском, Вятскополянском, Уржумском, Куменском, Юрьянском районах и округах. Самое маленькое из поселений, где обновят отделение, - это Елгань с населением в 380 человек.