Кировской «Травме» исполнилось 60 лет

Врачей поздравили правительственные чиновники. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 31 августа, сотрудники Кировского Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии получили награды по случаю 60-летия со дня основания больницы.

Почетные грамоты минздрава РФ вручили заведующим отделениями, операционным медсестрам и медсестрам отделений Светлане Машковцевой, Елене Попцовой, Любови Протасовой, Антону Маркову, Владимиру Макину.

Почетными грамотами губернатора Кировской области поощрили заведующего одним из отделений Александра Коврижных и главную медсестру Елену Самойлову.

Вручали и награды от кировского минздрава, Заксобрания региона, администрации Кирова, ГФИ и самого Центра, - пишут в правительстве Кировской области.