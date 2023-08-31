Предприятие в Кировской области незаконно добывает глину, несмотря на запрет месячной давности

Сейчас вся надежда на реакцию полиции

В Зуевском районе незаконно добывают глину в 20 метрах от реки Косы (у поселка Соколовка).

По данным Кировского отделения Народного фронта, работы идут уже год. Лицензии никто не выдавал. Тем временем карьер разросся до площади под 100 квадратов. Глину вывозят грузовиками. Со слов местных жителей, КАМАЗы идут на территорию одного зуевского предприятия.

Власти тоже прокомментировали происходящее: обращение по этому карьеру поступило им 2 августа. Сотрудники минохраны окружающей среды сразу выехали на место, туда же вызвали полицейских. Еще в тот день работы должны были остановить.

Лицензии на добычу полезных ископаемых действительно нет. Сейчас продолжается доследственная проверка.

- Уверен, что сотрудники полиции дадут действенную правовую оценку и лица, виновные в незаконной деятельности, будут привлечены к ответственности, - рассказал и.о. министра Тимур Абашев. - Также будет компенсирован ущерб, причиненный природным ресурсам.