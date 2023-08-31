«Динамо» зовет кировчан «живьем» посмотреть свой матч в Баренцевом море

Игру против 2DROTS покажут в эфире телеканала «Матч!»
В понедельник, 4 сентября, кировское «Динамо» сыграет очередной матч в Кубке России. Соперник - медийный клуб 2DROTS.
Игра состоится на плавающей платформе на берегу Баренцева моря. Ее покажут в эфире телеканала «Матч!».
На Театральной площади Кирова в этот день откроют большой футбольный фестиваль, - пишут в сообществе «Динамо». Ждем визита звезд российского футбола, кого конкретно - пока не сообщается.
Фестиваль начнут в 12.30 часов. На большом экране на площади как раз покажут матч «Динамо». Вход бесплатный.
А если вы готовы поехать в Мурманскую область и поболеть за кировских футболистов «живьем» - пишите клубу в телеграме.