«Динамо» зовет кировчан «живьем» посмотреть свой матч в Баренцевом море

Игру против 2DROTS покажут в эфире телеканала «Матч!»

В понедельник, 4 сентября, кировское «Динамо» сыграет очередной матч в Кубке России. Соперник - медийный клуб 2DROTS.

Игра состоится на плавающей платформе на берегу Баренцева моря. Ее покажут в эфире телеканала «Матч!».

На Театральной площади Кирова в этот день откроют большой футбольный фестиваль, - пишут в сообществе «Динамо». Ждем визита звезд российского футбола, кого конкретно - пока не сообщается.

Фестиваль начнут в 12.30 часов. На большом экране на площади как раз покажут матч «Динамо». Вход бесплатный.

А если вы готовы поехать в Мурманскую область и поболеть за кировских футболистов «живьем» - пишите клубу в телеграме.