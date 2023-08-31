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НовостиЗвезды31 августа 2023 10:41

Новые арт-объекты в честь Грина появились на набережной в Кирове

Это открытые книги с QR-кодами
Петр МАКСИМОВ
Отсканировав код из книги, можно увидеть ролик или песочную анимацию по произведениям Гриневского. Фото: ЦРТКО / Алексей Корякин

Отсканировав код из книги, можно увидеть ролик или песочную анимацию по произведениям Гриневского. Фото: ЦРТКО / Алексей Корякин

На набережной Грина в Кирове установили новые арт-объекты. Они тоже посвящены известному писателю, нашему земляку, в честь которого и названа набережная.

Книги с QR-кодом появились по проекту «Танцующая романтика Грина». В них - краткое описание произведений Гриневского. Если отсканировать код, можно увидеть ролик или песочную анимацию по его книгам.

Проект реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, - сообщают в кировском центре развития туризма.

Напомним, ранее стал известен лауреат литературной премии имени Грина за 2023 год.