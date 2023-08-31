Садовые кресла делают в кировской колонии

Составных частей две: спинка и сиденье

В ИК-1 (поселок Котчиха) начали выпускать новую продукцию - садовые кресла.

Делают кресла из натуральной березы. Составных частей две: спинка и сиденье. Элементы складываются поочередно в шахматном порядке, - пишут в УФСИН России по Кировской области.

Кресла, к слову, складываются. Каждое выдерживает нагрузку до 120 килограммов.

Цель запуска нового производства - трудовая адаптация осужденных. Плюсом растут выплаты в счет погашения имеющихся у них исковых обязательств, облегчается поиск работы после освобождения.

Цена на кресла от «сидельцев», естественно, ниже, чем у обычных поставщиков.

Ранее мы писали о «Вахте памяти» в кировском УФСИН.