Улицу Капитана Плетнева в Кирове обещают достроить в ноябре

Всего будет 3 слоя асфальта. Фото: киров.рф

В Урванцеве продолжают строить улицу Капитана Плетнева. Подрядчик - ГДМС.

На участке протяженностью в 250 метров уже готово основание дороги, начали укладывать нижний слой асфальта. Всего таких слоев будет три (общая толщина - 16 сантиметров). Параллельно делают тротуары и бортовые камни. Появятся и велодорожки.

Ширина проезжей части - 9 метров. Ливневку не забудут.

Строительство планируют завершить до конца ноября, - пишет мэрия со ссылкой на ГДМС.

Работы идут по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Урванцеве строят также улицы Дмитрия Козулева и Энтузиастов.