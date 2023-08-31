Помещение было нежилым, однако в доме во время разведки обнаружили человека. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Кировские пожарные спасли человека из горящего дома. Возгорание зафиксировали утром 31 августа на улице Рейдовой.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, загорелся двухэтажный деревянный дом. На место выехали семь пожарных расчетов. Помещение было нежилым, однако в доме во время разведки обнаружили человека. Его вывели на свежий воздух.

Уточняется, что у дома сгорела крыша, а также оказались повреждены стены на значительной площади. Напомним, что на улице Лесной в Кирове произошел смертельный пожар. На месте обнаружили тело хозяина одной из квартир.