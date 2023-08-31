Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 7:24

Троллейбусы № 8 вновь курсируют по старому маршруту через Преображенскую

Маршрут менялся на время капремонта тепловой камеры
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Троллейбусы № 8 вновь курсируют по прежнему маршруту. Фото: киров.рф

Троллейбусы № 8 вновь курсируют по прежнему маршруту. Фото: киров.рф

В Кирове троллейбусы № 8 вновь курсируют по старому маршруту через улицу Преображенскую. Об этом пассажиров общественного транспорта проинформировали в администрации города.

Маршрут менялся на время капремонта тепловой камеры. Работы проходили в районе дома №63 по улице Ленина. Участок перекрыли 25 июля.

Напомним, что 1 сентября в Кирове ограничат движение на нескольких улицах. Такие меры связаны с проведением в городе праздничных мероприятий.