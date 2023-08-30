В Котельниче Кировской области к газораспределительным сетям подключили первые дома

В Котельниче построят свыше 100 километров газовых сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров», ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин, глава города Котельнича Олег Исмаилов, местные депутаты, общественники и жители города стали участниками торжественного мероприятия, которое посвящено подключению первых домовладений в городе к газораспределительным сетям.

Строительство распределительных сетей для газификации Котельнича осуществляется в рамках программ по развитию газоснабжения и газификации Кировской области на 2021–2025 годы, а также догазификации. В рамках двух этих программ предусмотрено строительство свыше 100 километров газовых сетей, которые обеспечат возможность газификации свыше трех тысяч домовладений.

По словам главы газораспределительной компании Александра Чиликина, распределительные сети в Котельниче будут вводится поэтапно, это позволит уже сейчас подключить первых потребителей, не дожидаясь завершения всех работ.

«На сегодня завершены строительно-монтажные работы первого этапа, и мы можем обеспечить природным газом первый микрорайон города, это микрорайон Шильники. Здесь сразу в 13 домовладений сегодня пришел природный газ. Все необходимые работы по газификации города завершим до конца текущего года, в этом году город Котельнич будет полностью газифицирован», - отметил Чиликин.

Отмечается, что одним из первых к газораспределительным сетям подключили дом учителя старших классов местной школы Ольги Бересневой, что стало символичным в преддверии Дня знаний и Года педагога и наставника в России. Женщина выразила благодарность газовикам за слаженную работу и пожелала успехов в газификации города Котельнича.