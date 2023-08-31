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НовостиОбщество31 августа 2023 5:50

Обширный скандинавский антициклон - вот что резко переменило погоду на теплую

Причиной резкого потепления в Кировской области стал скандинавский антициклон
Петр МАКСИМОВ
Провожать лето еще рано!

Провожать лето еще рано!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Кирове резко переменилась: несколько дней назад были существенное похолодание и дожди, а сейчас за окном солнечно и тепло.

- Время провожать теплое лето еще не пришло, - пишут в Кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последние три дня на территорию Кировской области распространяет свое влияние обширный скандинавский антициклон. Именно он принес нам сухую погоду с большим «суточным ходом» температур: прохладные ночи сейчас быстро сменяются действительно теплыми дневными периодами.

В лесах, напомним, по-прежнему есть опасность пожаров. К счастью, обнаруживать их стали втрое быстрее.