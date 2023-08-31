«У нас нет проблемы безработицы, у нас проблема нехватки рабочих», - Соколов

Базовый вариант решения проблемы, по мнению Соколова, - это повышение зарплат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Соколов ранее дал интервью нейросети - ответил на вопросы, составленные искусственным интеллектом.

Одной из тем стала безработица. Точнее, ее отсутствие. По словам главы региона, у нас все наоборот: не хватает рабочих рук.

- Есть два механизма решения этой проблемы, - заявил Александр Валентинович. - Первое - стараюсь убеждать предпринимателей повышать зарплаты. Второе - создание условий, чтобы люди хотели здесь жить, создавать семьи, рожать детей.

Соколов стремится помогать только тем предприятиям, где зарплата выше средней по области.

Что касается рождаемости, «Комсомолка» уже делилась неясными планами властей по ее стимулированию.