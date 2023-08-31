Шины с территории школ и детских садов Кирова вывозят на утилизацию

Все шины вывезут не позднее конца октября. Фото: киров.рф

Подрядчик ООО «Экоресурс» начал вывозить шины с территории детских садов и школ, - сообщают в администрации Кирова.

Покрышки ранее признали отходами 4 класса опасности. Школы и садики теперь должны убирать любые подобные элементы с клумб и детских площадок.

На вывоз и утилизацию шин дали 7 миллионов рублей. Уже освобождены территории 40 детсадов, а всего в списке 134 учреждения. Срок завершения работ - конец октября.

Напомним, региональные власти тоже ищут варианты утилизации старых покрышек. Возможно, Кировская область включится в специальную федеральную программу.