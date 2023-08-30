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НовостиОбщество30 августа 2023 14:31

Попала под поезд на перегоне: пострадавшей девочке выплатили 80 тысяч

Девочке, попавшей под поезд в Кировской области, выплатили 80 тысяч
Петр МАКСИМОВ
Деньги взыскали через суд

Деньги взыскали через суд

Фото: Даниил ОПАРИН

В июле 2022 года девочка была травмирована подвижным составом на перегоне станций Лянгасово - Поздино Горьковской железной дороги.

В Кировской транспортной прокуратуре отмечают, что девушка получила лишь ссадины и ушибы (легкий вред здоровью) - это была «счастливая случайность».

В таких ситуациях владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред и дать моральную компенсацию. И неважно, кто виноват в происшествии. Прокурор вышел в суд с иском - и с РЖД взыскали 80 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

Ранее миллионную компенсацию получила семья из Кирова. Их 7-летний сын получил тяжелые травмы от упавших на него футбольных ворот.