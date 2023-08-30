Лесные пожары в Кировской области стали выявлять втрое быстрее

Средняя площадь таких ЧП значительно уменьшилась Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожары в лесах Кировской области сейчас обнаруживают втрое быстрее, чем прежде: средняя площадь ЧП на момент выявления снизилась до 0,44 гектара, что втрое меньше прежней.

А средняя площадь лесных пожаров, выявленных благодаря видеомониторингу, и вовсе составляет 0,08 гектара, - сообщает «Лесоохрана».

По словам министра лесного хозяйства Андрея Тетерина, причина улучшений - усиленное авиационное патрулирование и работа системы видеомониторинга, в которую включен ИИ (искусственный интеллект).

Тем не менее в Кировской области продолжает действовать особый противопожарный режим, опасность еще не миновала.