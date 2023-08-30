8 500 метров водопровода переложили в Котельниче

И в самом Котельниче, и в Ленинской Искре провели масштабные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котельниче с 2022 года реконструируют систему водоснабжения. Работы идут по федеральному проекту «Чистая вода». Нормальная вода должна появиться на ПМК-7, а также в домах по улицам Комарова, Чапаева, Курской, Герцена и другим.

Уже проложили 8 500 метров водопровода, смонтировали несколько гидрантов, колодцев и монолитных камер. Срок исполнения контракта - 1 ноября 2023 года. К новому источнику водоснабжения смогут подключиться даже дома, ранее не включенные в систему централизованного водоснабжения.

Решаются и вопросы по Ленинской Искре, где водоснабжение сбоит уже много лет. На работы дали 15 миллионов рублей. Уже заменены участки водопровода, обновлены насосы и станции управления, теплосети. Впереди капремонт труб по Мира, Кирова, Ленина, Ронжина.