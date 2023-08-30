В Яранске ищут участок под мусоросортировочное предприятие

Проект должны составить до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа в Яранске начали археологические и геодезические изыскания: здесь появится мусоросортировочный объект. Подрядчик - пермское ООО «Камэкопроект».

Эксперты обследуют шесть участков. Два находятся в охранной зоне реки, один слишком мал - их уже отмели. Остались еще три варианта размещения предприятия.

Проект должен появиться до конца 2023 года, а госэкспертизу нужно пройти до 1 апреля 2024-го.

Объект будет сортировать до 15 тысяч тонн отходов.

Всего, по данным правительства Кировской области, к концу следующего года регион должен получить 4 станции сортировки мусора - в Яранском, Шабалинском, Лузском, Вятскополянском районах. Параллельно будут строить комплексные объекты.