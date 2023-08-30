Кировчанам-владельцам квартир в малоэтажках возместят траты на газификацию

Нужно подать заявку в МФЦ. Фото: kirovreg.ru

Меры поддержки по газификации в Кировской области расширяют на новые категории граждан.

Если раньше компенсации ждали только жильцов частных домов, то теперь их будут давать и владельцам квартир в малоэтажных (не более двух) домах, газифицируемых впервые.

Подробной инструкцией для собственников квартир «Комсомолка» делилась здесь.

Подать заявление можно в МФЦ. Нужны удостоверение личности, копию договора о газификации, копию акта о техприсоединении с 21 апреля 2021 по 31 декабря 2024, копии платежек.

Уточнить любые детали кировчане могут по номерам 27-27-50 и 8 (800) 707-43-43, - сообщают в правительстве региона.