Губернатор Соколов решил проверить эффективность поддержки сельского хозяйства

Власти готовы поддерживать производителей (особенно «молочников»). Фото: kirovreg.ru

Молодых специалистов сферы сельского хозяйства могут поддержать по новой региональной программе. Ее предлагают сделать такой же, как для учителей и врачей.

А пока губернатор Соколов поручил зампреду Терешкову оценить меры поддержки аграриев перед тем, как формировать бюджет на 2024 год. По словам главы региона, власти готовы поддерживать производителей (особенно «молочников»), но сейчас приоритет пора отдавать глубокой переработке.

Кроме того, чиновники говорят о развитии опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, которые вместе образуют сельские агломерации. С 2025 года только при таких условиях Москва будет давать деньги на развитие сельских поселений.