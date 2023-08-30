Власти обещают не оставить юниорскую «Олимпию» без денег

Пока у команды нет денег даже на майки и проезд. Фото: vk.com/mhkolimpia

На днях в соцсетях появилась запись, в которой говорилось о бедственном положении юниорской хоккейной команды «Олимпия». Автор поста сетовал на отказ спонсора прямо перед сезоном: у ребят нет денег даже на закупку игровых маек. Приезжим не могут выдать чехлы, шлемы и прочий инвентарь, ездят они за свой счет, хотя обещали выделить автобус.

- Новый сезон, который стартует через неделю, команда может не начать вовсе, - заключил автор сообщения.

В правительстве Кировской области заверяют: команда продолжит играть. Спортшколу поддержит администрация Кирово-Чепецка и местные промышленные предприятия. По словам главы Чепецка Савиновой, «вопрос решится в ближайшее время».

В команде ЮХЛ «Олимпия» играют парни 2006-2008 годов рождения.