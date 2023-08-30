Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 10:58

На одном из прудов в парке у цирка могут разместить плавающий фонтан

Сейчас идею обсуждают в городской администрации
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Решать вопрос об установке фонтана планируют после завершения реконструкции в парке. Фото: Антон МАМАЕВ

Решать вопрос об установке фонтана планируют после завершения реконструкции в парке. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове на одном из прудов в парке у цирка могут разместить плавающий фонтан. Об этом сообщает «Киров град» со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Кондратова.

По его словам, такой фонтан городу готовы подарить спонсоры на юбилей. Решать вопрос об установке планируют после завершения реконструкции: «посмотрим, как будет вписываться в концепцию».

Напомним, что тренажеры и спортивные зоны в парке у цирка в Кирове почти готовы. Но кататься здесь все еще не рекомендуют.