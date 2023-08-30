Решать вопрос об установке фонтана планируют после завершения реконструкции в парке. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове на одном из прудов в парке у цирка могут разместить плавающий фонтан. Об этом сообщает «Киров град» со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Кондратова.

По его словам, такой фонтан городу готовы подарить спонсоры на юбилей. Решать вопрос об установке планируют после завершения реконструкции: «посмотрим, как будет вписываться в концепцию».

Напомним, что тренажеры и спортивные зоны в парке у цирка в Кирове почти готовы. Но кататься здесь все еще не рекомендуют.