Следователи рассказали о причинах смертельного пожара в Кирове

Огонь уничтожил дом, хозяйственные постройки и два автомобиля. Фото: vk.com/suskko

Следователи организовали проверку по факту смертельного пожара в Кирове. Трагедия произошла утром 30 августа в жилом доме по улице Лесной. На месте обнаружили тело хозяина одной из квартир.

В региональном Следкоме отметили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

- Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и точных причин произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что огонь уничтожил дом, хозяйственные постройки и два автомобиля. Фото и видео с места пожара опубликовало ГУ МЧС по Кировской области.