Появились кадры утреннего пожара на Лесной в Кирове. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В среду, 30 августа, в Кирове загорелся жилой дом. Смертельный пожар произошел утром на улице Лесной.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, сообщение о возгорании поступило на пульт в 06.43. На место выехало шесть пожарных расчетов. Спасателям удалось справиться с открытым огнем в 07.38.

К сожалению, в пожаре погиб хозяин одной из квартир. Дом и хозяйственные постройки сгорели полностью. Кроме того, обгорела веранда соседнего здания. Огонь также уничтожил два автомобиля - один стоял в гараже, другой был припаркован на улице.

Сейчас по факту пожара проводится проверка. Напомним, что в СНТ «Северянка-3» (на улице Северо-Садовой) загорелся садовый дом. Погибших двое: мужчина и женщина.