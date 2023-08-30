Кировчан просят рассказать о жестоком обращении с детьми

Кировчане смогут сообщить о нахождении ребенка в опасных условиях. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В четверг, 31 августа, в Кирове пройдет горячая линия для приема сообщений о неблагополучных семьях и жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили в городской администрации.

Управление опеки и попечительства будет принимать звонки с 09.00 до 11.00. Так, кировчане смогут сообщить о нахождении ребенка в опасных условиях по номеру: 54-64-34.

Кроме того, жителям напомнили, что в городе действуют постоянные телефоны экстренных служб:

- 8-800-200-19-10 - горячая линия «Ребенок в опасности»;

- 589-777 - телефон доверия УМВД (горячая линия);

- 02 (102 с мобильного телефона) - полиция.

Напомним, что жительница Уржума избила своего 2-летнего сына и выкинула на улицу без одежды