Стало известно, какие улицы перекроют в Кирове 1 сентября

Ограничения введут в районе Театральной площади. Фото: Антон МАМАЕВ

В пятницу, 1 сентября, в Кирове отметят День знаний. Акции и праздничные мероприятия запланированы во всех микрорайонах, а их центром станет Театралка. Вечером здесь выступит Звонкий.

В этот день с 6 утра запретят стоянку и остановку машин по улицам Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской) и Карла Маркса (от Преображенской до Спасской), а также проезд к самой Театралке (у дома № 63 по Карла Маркса). Ограничение будет действовать до 22 часов.

Кроме того, с 16 до 22 часов на Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской) и в проезде у драмтеатра (по Карла Маркса, 63) полностью запретят движение машин.

Соответствующий указ подписал сити-менеджер Симаков.