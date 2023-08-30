«Тойоту» чепчанки арестовали за 46 штрафов от ГИБДД

В итоге должница предпочла покрыть задолженность, но не расставаться с машиной

Приставы и инспекторы ГИБДД вместе проверили водителей в Кирово-Чепецке.

В тот день им встретился автомобиль «Тойота Ярис». Как выяснилось, владелица авто регулярно нарушала правила езды, но свою обязанность оплачивать штрафы игнорировала. По 46 исполнительным производствам она успела задолжать почти 40 тысяч рублей.

- На автомобиль должницы был наложен арест, - сообщают в ГУФССП России по Кировской области. - Машину изъяли и поместили на спецстоянку. В дальнейшем ее ждала процедура оценки и принудительной реализации для погашения задолженности.

Однако, узнав о такой перспективе, чепчанка в считанные дни покрыла всю задолженность. Вместе с исполнительским сбором, платой за эвакуацию и хранение авто она выросла вдвое - перевалила за 80 тысяч рублей. Зато авто не продали.