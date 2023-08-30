Свечу и Шарью свяжет электричка

Чиновники и железнодорожники договорились продлить маршрут. Фото: ГЖД

Когда губернатор Соколов был в Свечинском округе, жители попросили открыть регулярное транспортное сообщение с Костромской областью. Раньше на поезд билеты продавались только до станции Поназырево, а оттуда свечинцам приходилось добираться дальше почти нелегально.

Теперь же минтранспорта вместе с РЖД отчитались, что с 1 сентября эта транспортная связь действительно станет регулярной: пригородный поезд Шарья - Поназырево - Шарья продлевают до станции Свеча.

Соколов благодарит коллег за проделанную работу.

Напомним, ранее Киров и Казань связали регулярными авиарейсами. Власти обещали запустить их с 1 июля, однако по факту пришлось ждать до 18 августа. Правда, сейчас (по заверениям чиновников) эти самолеты заполнены битком.