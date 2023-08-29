Список мер поддержки участников СВО и их семей расширен в Кировской области

Жены, дети, родители бойцов тоже получают новые виды помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Кировской области вновь расширяет список мер поддержки бойцов спецоперации, их жен, детей и родителей.

Теперь бойцы, прибыв в отпуск, смогут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах по отпускному билету. При предъявлении удостоверения, полученного в МФЦ, бесплатно ездить в общественном транспорте смогут и взрослые дети (но до 23 лет), учащиеся очно в вузах и колледжах региона, а также дети, ставшие инвалидами до 18 лет.

Родителям участника СВО компенсируют траты на санаторий (в пределах 15 тысяч рублей на человека). Если сам боец не воспользовался санаторным сертификатом в нынешнем году, право сохранится на следующий.

Телефоны для консультации: 122 (кнопка 2), 32-13-51, 67-86-62.