45 лет вместе, 5 детей, 7 внуков: за что Путин дал медаль семье сельских тружеников

Главными ценностями Вячеслав и Людмила называют труд и взаимопомощь. Фото: kirovreg.ru

Семью Сусловых из Орловского района наградили медалью ордена «Родительская Слава». Указ подписал президент Путин.

В апреле Вячеслав и Людмила отметили 45-летие совместной жизни. За это время они вырастили 5 детей, сейчас помогают воспитывать 7 внуков.

Вячеслав 50 лет работал водителем в колхозе, имеет почетное звание отличника автомобильных перевозок. Людмила 35 лет работала на ферме, а сейчас, на пенсии, решила подрабатывать в местном ДК.

Супруги называют главными семейными ценностями труд и взаимопомощь: любые сложности можно преодолеть вместе.

Ранее власти увеличили региональные выплаты семьям за ордена и медали «Родительская Слава».