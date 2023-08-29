Обувной кластер промышленности предлагают запустить в Кировской области

Одну из команд пригласили на встречу в правительство. Фото: kirovreg.ru

808 кировчан подали заявки на участие в «Лидерах России». 14 финалистов на региональном этапе поделили на команды. По итогам работы на встречу в правительство позвали команду, сделавшую, по мнению экспертов, самые перспективные предложения.

Участники проанализировали ситуацию в регионе, выделили проблемы и назвали варианты инвестиционного развития. Реальной возможностью подъема финалисты считают обувной кластер. Тем более, такую же модель могут создать в масштабах страны.

В Кировской области три крупных производителя - «Лель», «Искож» и предприятие в Вахрушах. Плюс множество малых компаний. Есть и профильные учебные заведения. Все это - перспектива развития и привлечения инвестиций.

Финалистов в итоге пригласили на заседание экспертно-аналитической группы при региональном экономическом совете. И предложили участвовать в отборе на должность министра промышленности.