Утренний автобус из Русского в Киров будет уходить раньше

Теперь первый рейс будет отправляться в 5.50 утра Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Кирова сообщает о частичном изменении графика движения автобуса № 136.

Утренний рейс от остановки в селе Русском, ранее отправлявшийся в 6 часов 5 минут, теперь будет уходить в 5 часов 50 минут. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Власти заверяют, что решение приняли, «учитывая мнение жителей» и по согласованию с руководством компании-перевозчика.

Ранее стало известно о приближающемся открытии маршрута из Кирова в поселок Афанасьево.

Однако, судя по комментариям в соцсетях губернатора Соколова, люди также ждут возобновления автобусного сообщения с поселениями Орловского района.