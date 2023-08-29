Кировскому правительству нужен министр промышленности

Кресло в правительстве освободилось несколько недель назад. Фото: kirovreg.ru

Несколько недель назад кресло и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области освободилось: Дмитрий Глушков решил покинуть пост и перебраться в другой регион.

Новым и.о. министра назначили многолетнего руководителя ОЦМ Александра Даренского. А теперь решили объявить и квалификационный отбор на эту госдолжность.

По словам губернатора Александра Соколова, опыт кадровых конкурсов уже есть: именно так у нас появился министр спорта и туризма Сергей Сулик. Он переехал из Калуги. Соколов «доволен результатами его работы и подходом к жизни».

Требования к участникам отбора - высшее образование (специалитет, магистратура), стаж от 7 лет (в том числе руководящий - от 5 лет), опыт в промышленности либо бизнесе, а также умение работать с документами и составлять стратегические планы.

Подробнее - здесь. Заявки принимают до 13 сентября.