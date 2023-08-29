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НовостиПроисшествия29 августа 2023 11:06

Вытолкали из окна 3 этажа: как погиб житель Сосновки

Жительница Сосновки вытолкнула собутыльника из окна 3 этажа
Петр МАКСИМОВ
ЧП случилось в комнате общежития. Фото: Следком

ЧП случилось в комнате общежития. Фото: Следком

В Вятскополянском районе расследуют дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В субботу, 26 августа, в комнате общежития в Сосновке собралась компания. Распивали спиртное.

По версии следствия, в один момент 44-летняя хозяйка помещения из-за личной неприязни толкнула своего 58-летнего гостя в открытое окно. Мужчина упал с высоты 3-го этажа на землю. От полученных травм он скончался в машине «скорой».

Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос по мере пресечения, - уточняют в Следкоме.

Ранее «Комсомолка» писала о гибели брата и сестры на пожаре.