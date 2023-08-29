Вытолкали из окна 3 этажа: как погиб житель Сосновки

ЧП случилось в комнате общежития. Фото: Следком
В Вятскополянском районе расследуют дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
В субботу, 26 августа, в комнате общежития в Сосновке собралась компания. Распивали спиртное.
По версии следствия, в один момент 44-летняя хозяйка помещения из-за личной неприязни толкнула своего 58-летнего гостя в открытое окно. Мужчина упал с высоты 3-го этажа на землю. От полученных травм он скончался в машине «скорой».
Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос по мере пресечения, - уточняют в Следкоме.
Ранее «Комсомолка» писала о гибели брата и сестры на пожаре.