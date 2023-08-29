В зоне СВО погиб кировчанин

Владимиру не было и 50 лет. Фото: vk.com/club179575298

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Кировской области Владимир К.

Владимир родился в 1977 году в селе Ильинске Советского района.

- С прискорбием сообщаем о гибели К. Владимира Николаевича, - пишет районная администрация. - Он исполнял воинский долг при проведении спецоперации на Украине.

Прощание с бойцом назначено на вторник, 29 августа. Оно состоится в родном селе Владимира.

Ранее «Комсомолка» делилась интервью легендарного Струны - бойца родом из Кирова, освобождавшего Мариуполь. И историей Сергея Пятина - еще одного Героя России, нашего земляка.